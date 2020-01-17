В Удмуртии рассказали о социальном проекте «Карта жителя»

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Социальный проект «Карта жителя» в Удмуртии объединит банковские и различные нефинансовые сервисы для граждан.
В Удмуртии рассказали о социальном проекте «Карта жителя»
  • © Официальный сайт главы Удмуртской Республики и правительства Удмуртской Республики

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Электронная смарт-карта разработана на базе национальной платёжной системы «Мир». С её помощью можно получать бонусы по банковским программам, записываться к врачу, платить за коммунальные услуги, школьное питание, интернет, услуги связи, а также получать зарплату, пенсию, социальные пособия.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге появилась служба социальных участковых.

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