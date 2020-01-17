В Карачаево-Черкесии завели дело по факту гибели мужчины на охоте

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В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте.
В Карачаево-Черкесии завели дело по факту гибели мужчины на охоте
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, вечером 11 января на окраине посёлка Солнечный местные жители устроили облаву на волка. В какой-то момент 59-летний житель Черкесска заметил шорох в зарослях камыша.

Он выстрелил из охотничьего карабина и попал в своего 39-летнего сына. Пострадавший скончался.

«Были допрошены подозреваемый и свидетели, назначены семь экспертиз», — рассказали следователи.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.

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