В Карачаево-Черкесии завели дело по факту гибели мужчины на охоте

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, вечером 11 января на окраине посёлка Солнечный местные жители устроили облаву на волка. В какой-то момент 59-летний житель Черкесска заметил шорох в зарослях камыша.

Он выстрелил из охотничьего карабина и попал в своего 39-летнего сына. Пострадавший скончался.

«Были допрошены подозреваемый и свидетели, назначены семь экспертиз», — рассказали следователи.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.