Власти Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием 25 автомобилей

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В мэрии Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием 25 автомобилей.
Власти Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием 25 автомобилей
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В аварии погибли два человек. Один скончался на месте, второй — в больнице, передают «Юга.ру».

«В межрайонную больницу в Адыгейске сегодня доставили шестерых пострадавших. Один из них скончался. Одну женщину санавиацией доставили в Краснодар. Ребёнку оказали необходимую амбулаторную помощь и отпустили с отцом», — заявили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших. У них повреждения средней и лёгкой степеней тяжести.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе М4 «Дон» под Адыгейском из-за тумана и гололёда.

ФАН передавало, что в Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса.

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