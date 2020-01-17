Власти Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием 25 автомобилей

В мэрии Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием 25 автомобилей.

В аварии погибли два человек. Один скончался на месте, второй — в больнице, передают «Юга.ру».

«В межрайонную больницу в Адыгейске сегодня доставили шестерых пострадавших. Один из них скончался. Одну женщину санавиацией доставили в Краснодар. Ребёнку оказали необходимую амбулаторную помощь и отпустили с отцом», — заявили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших. У них повреждения средней и лёгкой степеней тяжести.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе М4 «Дон» под Адыгейском из-за тумана и гололёда.

ФАН передавало, что в Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса.