Аэропорт Пулково обслужил около 19,6 млн пассажиров в 2019 году

Петербургский аэропорт Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров в 2019 году.

Как передаёт kp.ru, в минувшем году пассажиропоток Пулково вырос на 8,1% по сравнению с 2018 годом.

Более 12,1 млн пассажиров воспользовались перелётами внутри страны, 7,4 млн человек воспользовались международными рейсами.

Самым загруженным месяцем 2019 года в Пулкове стал август (более 2,2 млн пассажиров), а самым загруженным днём — 2 августа. За сутки аэропорт обслужил 77 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом в истории аэропорта.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь обслужил более 5 млн пассажиров в 2019 году.