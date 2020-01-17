Аэропорт Пулково обслужил около 19,6 млн пассажиров в 2019 году

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Петербургский аэропорт Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров в 2019 году.
Аэропорт Пулково обслужил около 19,6 млн пассажиров в 2019 году
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, в минувшем году пассажиропоток Пулково вырос на 8,1% по сравнению с 2018 годом.

Более 12,1 млн пассажиров воспользовались перелётами внутри страны, 7,4 млн человек воспользовались международными рейсами.

Самым загруженным месяцем 2019 года в Пулкове стал август (более 2,2 млн пассажиров), а самым загруженным днём — 2 августа. За сутки аэропорт обслужил 77 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом в истории аэропорта.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь обслужил более 5 млн пассажиров в 2019 году.

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