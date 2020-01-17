В Петербурге разработали программу благоустройства города
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Как сообщает «Петербургский дневник», в Выборгском районе планируют благоустроить территорию, прилегающую к трём Суздальским озерам. Там будет создана прогулочная зона, появится уличная мебель, спортивная и детская площадки.
В Красногвардейском районе благоустроят Заневский парк, где откроются новые игровые и спортивные площадки, в том числе небольшой скалодром. В этом же районе приведут в порядок набережную реки Охты.
В Василеостровском районе новая прогулочная зона появится на набережной реки Смоленки.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге выделят 3,4 млрд рублей на благоустройство города.