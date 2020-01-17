Сочинский парк «Ривьера» преобразуют в современное арт-пространство

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В Сочи после реконструкции парк «Ривьера» будет преобразован в современное арт-пространство.
Сочинский парк «Ривьера» преобразуют в современное арт-пространство
  • Виды Сочи. Архивное фото / © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города, основной акцент при реконструкции «Ривьеры» сделают на том, что парк является культурно-просветительским объектом.

На его территории будет создано современное арт-пространство с открытыми площадками для творческой интеллигенции и молодёжи.

В настоящее время разрабатывается подробная концепция развития парка. В ней предусмотрено расширение прогулочных зон, улучшение системы освещения, создание новых спортивных площадок и обновление шахматного клуба.

Точные сроки окончания реконструкции не называются.

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