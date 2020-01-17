Сочинский парк «Ривьера» преобразуют в современное арт-пространство

В Сочи после реконструкции парк «Ривьера» будет преобразован в современное арт-пространство.

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города, основной акцент при реконструкции «Ривьеры» сделают на том, что парк является культурно-просветительским объектом.

На его территории будет создано современное арт-пространство с открытыми площадками для творческой интеллигенции и молодёжи.

В настоящее время разрабатывается подробная концепция развития парка. В ней предусмотрено расширение прогулочных зон, улучшение системы освещения, создание новых спортивных площадок и обновление шахматного клуба.

Точные сроки окончания реконструкции не называются.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге выделят 3,4 млрд рублей на благоустройство города.