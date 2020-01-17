Эксперт оценил ситуацию с повышением цен на рынке недвижимости в России

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию с ростом цен на недвижимость в стране.

Он заявил, что не согласен с прогнозами повышения цен в связи с переходом отрасли на эскроу-счета и уменьшением ипотечной ставки.

«Не согласен с этой позицией. Всё не так однозначно. Как можно так чётко прогнозировать, мне непонятно. Спрос на жильё может подогреть заявление Владимира Путина о выплате материнского капитала за первого ребёнка, а также снижение ипотечной ставки», — отметил Апрелев в беседе с Nation News.

Он добавил, что эти факторы вряд ли приведут к существенному повышению стоимости недвижимости.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, по мнению специалистов ЦИАН, первичное жильё в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%.