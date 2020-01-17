Иркутский бизнесмен задержан по подозрению в контрабанде леса

Полиция задержала директора лесозаготовительного предприятия из иркутского города Зима, который подозревается в контрабанде 35 тыс. кубометров древесины на 50 млн рублей.

Как сообщает телеканал «360», по ходатайству следствия также задержаны наёмный работник и юрист предприятия. Ещё один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

«В результате следственных действий предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу России пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция провела обыски в домах подозреваемых, а также в цехах и складах переработки и отгрузки древесины.

Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошеннической деятельности крупной финансовой сети.