Иркутский бизнесмен задержан по подозрению в контрабанде леса
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Как сообщает телеканал «360», по ходатайству следствия также задержаны наёмный работник и юрист предприятия. Ещё один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
«В результате следственных действий предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу России пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция провела обыски в домах подозреваемых, а также в цехах и складах переработки и отгрузки древесины.
Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».
Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошеннической деятельности крупной финансовой сети.