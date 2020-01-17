В Подмосковье рассказали о подготовке к закрытию полигона «Шатурский»

В Московской области рассказали о подготовке полигона «Шатурский» к закрытию в 2022 году.

Как сообщает телеканал «360», из отходов планируют добывать свалочный газ и техническую воду.

Для добычи жидкости построили три резервуара. Полученную жидкость хотят использовать для тушения пожаров. Кроме того, на полигоне собираются развернуть добычу газа.

«На этом полигоне, по исследованиям, выделяется 1,5 тыс. кубов биогаза ежечасно. Он рассеивается в атмосферу, а должен собираться в скважины и направляться на утилизацию, то есть термическое обезвреживание при температуре 1000°, эти мероприятия предусмотрены, их начнут осуществлять, не дожидаясь закрытия», — отметил советник губернатора Московской области Александр Коган.

В процессе рекультивации полигон «Шатурский» покроют грунтом, накроют изоляционным экраном из геотекстиля и высадят газон. На его поверхности может появиться парк или горнолыжный склон.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области планируют направить 3,2 млрд рублей на реализацию региональной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2020 году.