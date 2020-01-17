В Петербурге пройдёт гала-концерт конкурса «Мир внутри нас»

В Каменноостровском дворце Санкт-Петербурга 18 января состоится награждение и гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса «Мир вокруг нас» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Приморский культурный центр», в этом году участниками конкурса стали более 300 человек разных возрастов от шести до 90 лет.

Лауреаты представят танцевальные и вокальные номера, а также чтение стихов и жестовое пение.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Донском государственном техническом университете пройдёт фестиваль «Робофест — Ростов-на-Дону».