В Петербурге пройдёт гала-концерт конкурса «Мир внутри нас»

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В Каменноостровском дворце Санкт-Петербурга 18 января состоится награждение и гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса «Мир вокруг нас» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Петербурге пройдёт гала-концерт конкурса «Мир внутри нас»
  • © Пресс-служба СПб ГБУ «Приморский культурный центр»

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Приморский культурный центр», в этом году участниками конкурса стали более 300 человек разных возрастов от шести до 90 лет.

Лауреаты представят танцевальные и вокальные номера, а также чтение стихов и жестовое пение.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Донском государственном техническом университете пройдёт  фестиваль «Робофест — Ростов-на-Дону».

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