В Ульяновской области прошли учения десантников

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На аэродроме Ульяновск-Восточный десантники провели тренировочные занятия по погрузке боевых машин в военно-транспортные самолёты.
В Ульяновской области прошли учения десантников
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда», в тренировке приняли участие более 200 военнослужащих. С помощью специального оборудования они подняли на борт две плавающие машины БМД-2.

Учения прошли с применением самолётов Ил-76.

Помимо основной задачи по погрузке техники, военнослужащие также отработали задачи по её подготовке и десантированию.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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