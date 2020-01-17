В Ульяновской области прошли учения десантников
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», в тренировке приняли участие более 200 военнослужащих. С помощью специального оборудования они подняли на борт две плавающие машины БМД-2.
Учения прошли с применением самолётов Ил-76.
Помимо основной задачи по погрузке техники, военнослужащие также отработали задачи по её подготовке и десантированию.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.