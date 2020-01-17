Эксперты дали рекомендации, как правильно проводить мойку автомобиля

Специалисты рассказали, как правильно осуществлять мойку автомобиля, чтобы избежать повреждения деталей и покрытия.

Об этом пишет «Российская газета».

Прежде всего, эксперты рекомендуют привозить автомобиль на мойку минимум раз в неделю.

При основательном загрязнении кузова рекомендуется избегать автоматических моек.

Чтобы защитить покрытие от микротрещин из-за перепадов температур, эксперты советуют перед летним сезоном сделать дополнительную полировку кузова.

В жаркую погоду для сохранения целостности стёкол перед мойкой стоит постепенно охладить салон с помощью кондиционера. В мороз, напротив, необходимо прогреть автомобиль в течение нескольких минут.

Также, по мнению специалистов, важно следить за качеством высушивания деталей кузова после мойки.

Следует избегать мойки высокого давления в районе подкапотного пространства, которая может привести к повреждениям электроники.

В процессе мойки эксперты советуют держать пистолет не ближе чем в 25 см от кузова и не смывать грязь под углом 90°.

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