Эксперты дали рекомендации, как правильно проводить мойку автомобиля
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- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
Прежде всего, эксперты рекомендуют привозить автомобиль на мойку минимум раз в неделю.
При основательном загрязнении кузова рекомендуется избегать автоматических моек.
Чтобы защитить покрытие от микротрещин из-за перепадов температур, эксперты советуют перед летним сезоном сделать дополнительную полировку кузова.
В жаркую погоду для сохранения целостности стёкол перед мойкой стоит постепенно охладить салон с помощью кондиционера. В мороз, напротив, необходимо прогреть автомобиль в течение нескольких минут.
Также, по мнению специалистов, важно следить за качеством высушивания деталей кузова после мойки.
Следует избегать мойки высокого давления в районе подкапотного пространства, которая может привести к повреждениям электроники.
В процессе мойки эксперты советуют держать пистолет не ближе чем в 25 см от кузова и не смывать грязь под углом 90°.
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