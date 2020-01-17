Эксперты назвали основные проблемы в сфере ЖКХ
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, больше всего россиян беспокоит состояние жилых домов и недостатки в работе УК.
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что по итогам прошлого года доля таких жалоб составила примерно треть от всех обращений.
«Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», — заявила она.
Эксперты называют в числе главных причин сложившейся ситуации нехватку средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.