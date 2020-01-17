Эксперты назвали основные проблемы в сфере ЖКХ

Специалисты НП «ЖКХ Контроль» подвели итоги 2019 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства и назвали самые распространённые темы обращений граждан.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, больше всего россиян беспокоит состояние жилых домов и недостатки в работе УК.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что по итогам прошлого года доля таких жалоб составила примерно треть от всех обращений.

«Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», — заявила она.

Эксперты называют в числе главных причин сложившейся ситуации нехватку средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.