В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»

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Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»
  • РИА Новости

Подозреваемые были задержаны следователями ГУ МВД по Москве при участии ФСБ.

В МВД напомнили, что в ноябре 2017 года было завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и участия в её деятельности.

Как установили полицейские, организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», а также его соучастники похищали у потерпевших деньги мошенническим путём под предлогами совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов.

В отношении семерых участников материалы дела были выделены в отдельное производство, их объявили в федеральный розыск.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год», — заявила Волк.

По её словам, всего у 15 потерпевших было похищено более 15 млн рублей.

В июле 2018 года суд приговорил Андрея Попова, называющего себя богом Кузей, к пяти годам колонии.

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