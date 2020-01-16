Патриарх Кирилл поздравил Мишустина с назначением на пост премьера
- РИА Новости
«Сердечно поздравляю Вас с назначением на высокий и ответственный пост председателя правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении патриарха.
По его словам, перед Мишустиным «стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать российскому правительству в ближайшее время».
«Полагаю, что Вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам», — отметил патриарх Кирилл.
16 января российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Также своим указом глава государства включил Мишустина в Совет безопасности в качестве постоянного члена.