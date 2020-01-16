Патриарх Кирилл поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра.

«Сердечно поздравляю Вас с назначением на высокий и ответственный пост председателя правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении патриарха.

По его словам, перед Мишустиным «стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать российскому правительству в ближайшее время».

«Полагаю, что Вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам», — отметил патриарх Кирилл.

16 января российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Также своим указом глава государства включил Мишустина в Совет безопасности в качестве постоянного члена.