Студенческий фестиваль предпринимательства пройдёт в Москве

Студенческий фестиваль предпринимательства пройдёт 26 января в Москве.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Организатор — Департамент предпринимательства и инновационного развития.

В рамках мероприятия запланированы лекции от наставников и экспертов о том, как основать свой бизнес. Кроме того, состоятся открытые мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов. Лозунг: «Что важнее — идеи или возможности?»

«Фестиваль студенческого предпринимательства — место, где участники смогут не только задать вопросы экспертам, деловым людям и представителям власти о том, как начать своё дело, но и пообщаться с единомышленниками, а также завести полезные знакомства», — заявил глава департамента Алексей Фурсин.

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