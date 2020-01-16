Студенческий фестиваль предпринимательства пройдёт в Москве

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Студенческий фестиваль предпринимательства пройдёт 26 января в Москве.
Студенческий фестиваль предпринимательства пройдёт в Москве

Об этом сообщают «Дни.ру».

Организатор — Департамент предпринимательства и инновационного развития.

В рамках мероприятия запланированы лекции от наставников и экспертов о том, как основать свой бизнес. Кроме того, состоятся открытые мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов. Лозунг: «Что важнее — идеи или возможности?»

«Фестиваль студенческого предпринимательства — место, где участники смогут не только задать вопросы экспертам, деловым людям и представителям власти о том, как начать своё дело, но и пообщаться с единомышленниками, а также завести полезные знакомства», — заявил глава департамента Алексей Фурсин.

Ранее ФАН сообщало, что на конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов.

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