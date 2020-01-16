Эксперт рассказал о правильном планировании крупных покупок

Финансовый советник Алексей Герасимов рассказал, стоит ли совершать крупные покупки в кредит.

«Люди просто не понимают, что иногда лучше отложить часть своих доходов, чем брать кредит. Когда они уже оказываются в безвыходной ситуации и приходится отдавать большую часть доходов за кредит, я рекомендую улучшить условия труда или найти дополнительный заработок, ведь зачастую люди просто боятся менять работу», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По словам Герасимова, желательно ежедневно вести учёт своих доходов и расходов.

Как считает эксперт, планирование расходов должно быть не от зарплаты до зарплаты, а по меньшей мере на год вперёд.

Как он отметил, в итоге удастся медленно, но без ущерба для своих финансов делать большие покупки и смотреть на картину в целом.

Ранее финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.