Эксперт рассказал о правильном планировании крупных покупок

Короткая ссылка
Финансовый советник Алексей Герасимов рассказал, стоит ли совершать крупные покупки в кредит.
Эксперт рассказал о правильном планировании крупных покупок
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Люди просто не понимают, что иногда лучше отложить часть своих доходов, чем брать кредит. Когда они уже оказываются в безвыходной ситуации и приходится отдавать большую часть доходов за кредит, я рекомендую улучшить условия труда или найти дополнительный заработок, ведь зачастую люди просто боятся менять работу», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По словам Герасимова, желательно ежедневно вести учёт своих доходов и расходов.

Как считает эксперт, планирование расходов должно быть не от зарплаты до зарплаты, а по меньшей мере на год вперёд.

Как он отметил, в итоге удастся медленно, но без ущерба для своих финансов делать большие покупки и смотреть на картину в целом.

Ранее финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить