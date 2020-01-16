Стало известно количество реализованных через аукционы объектов в Москве

С 2013 года по льготной программе аренды с годовой ставкой один рубль за квадратный метр в Москве реализовано 70 помещений и отдельно стоящих зданий.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По его словам, для каждого типа объектов разработаны свои условия перехода на льготную арендную ставку. Например, при открытии образовательных учреждений нужно в установленный срок предоставить определённый объём соответствующих услуг.

Цель программы при реализации объектов культурного наследия — привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год.