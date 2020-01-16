В Подмосковье началась акция «Ледниковый период»
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональную Госжилинспекцию.
Граждан просят сфотографировать сосульки или наледь и опубликовать снимок в соцсетях, указав адрес и хештег #ЛедниковыйПериодМО_2020.
«Мы всегда благодарны победителям акции «Ледниковый период» и всем жителям Подмосковья за проявленную активность и оказанную помощь в выявлении нарушений», — заявила глава Госжилинспекции Ольга Федина.
Ранее, как передавало URA.RU, власти Челябинской области прокомментировали сообщение о смерти женщины в результате падения куска льда.