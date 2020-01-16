В Подмосковье началась акция «Ледниковый период»

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В Московской области началась акция «Ледниковый период», направленная на устранение сосулек с крыш, фасадов и подъездных козырьков.
В Подмосковье началась акция «Ледниковый период»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональную Госжилинспекцию.

Граждан просят сфотографировать сосульки или наледь и опубликовать снимок в соцсетях, указав адрес и хештег #ЛедниковыйПериодМО_2020.

«Мы всегда благодарны победителям акции «Ледниковый период» и всем жителям Подмосковья за проявленную активность и оказанную помощь в выявлении нарушений», — заявила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Ранее, как передавало URA.RU, власти Челябинской области прокомментировали сообщение о смерти женщины в результате падения куска льда.

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