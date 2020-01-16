На охрану окружающей среды в Ростовской области планируют направить 3,2 млрд рублей

На реализацию региональной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в Ростовской области планируют направить 3,2 млрд рублей в 2020 году.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт областного правительства.

Программу будут финансировать из федерального, регионального и местных бюджетов, а также из средств фонда содействия реформированию ЖКХ.

Цель — снизить общую нагрузку на окружающую среду и сохранить природные экосистемы. Также предусмотрено достижение устойчивого обеспечения потребностей областной экономики в получении полезных ископаемых и создание комплексной системы управления твёрдыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский в беседе с ФАН рассказал, что первые модернизированные сооружения для очистки Волги будут построены в этом году.