На охрану окружающей среды в Ростовской области планируют направить 3,2 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт областного правительства.
Программу будут финансировать из федерального, регионального и местных бюджетов, а также из средств фонда содействия реформированию ЖКХ.
Цель — снизить общую нагрузку на окружающую среду и сохранить природные экосистемы. Также предусмотрено достижение устойчивого обеспечения потребностей областной экономики в получении полезных ископаемых и создание комплексной системы управления твёрдыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.
Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский в беседе с ФАН рассказал, что первые модернизированные сооружения для очистки Волги будут построены в этом году.