Удмуртия попала в список регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Экология»

Удмуртия попала в список регионов-лидеров по реализации национального проекта «Экология».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

И. о. главы Минприроды России Дмитрий Кобылкин направил телеграмму руководителю региона Александру Бречалову, где выразил слова благодарности за эффективную совместную работу.

«Сплочённость власти всех уровней и населения способствовали получению показателей регионов — лидеров по стране», — отметил Кобылкин.

Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский в беседе с ФАН рассказал, что первые модернизированные сооружения для очистки Волги будут построены в этом году.