Удмуртия попала в список регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Экология»

Короткая ссылка
Удмуртия попала в список регионов-лидеров по реализации национального проекта «Экология».
Удмуртия попала в список регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Экология»
  • © udmurt.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

И. о. главы Минприроды России Дмитрий Кобылкин направил телеграмму руководителю региона Александру Бречалову, где выразил слова благодарности за эффективную совместную работу.

«Сплочённость власти всех уровней и населения способствовали получению показателей регионов — лидеров по стране», — отметил Кобылкин.

Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский в беседе с ФАН рассказал, что первые модернизированные сооружения для очистки Волги будут построены в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить