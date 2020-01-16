В Петербурге выделят 3,4 млрд рублей на благоустройство города

Врио председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин заявил, что на создание комфортной среды в городе в 2020 году будет выделено 3,4 млрд рублей.

По его словам, в 2019 году предполагалось благоустроить семь общественных пространств и 203 детские площадки в Санкт-Петербурге. Вместо этого горожане получили 79 общественных пространств и 500 площадок.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что городу удалось добиться значительного прогресса и этот процесс нужно поддержать.

«Мы занимаем второе место по созданию общественных пространств, и нам надо развивать эти вещи», — приводят слова Беглова «Невские новости».

Губернатор Санкт-Петербурга указал, что в будущем при строительстве общественных пространств важно обратить внимание на хорошее освещение и раздельные санузлы для детей и взрослых.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья заявили о выделении более 338 млн рублей из бюджета на развитие наукоградов.