Эксперты назвали самый популярный в России автомобиль с пробегом за декабрь
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
За отчётный период реализовано 11,2 тыс. таких машин. Второе место занимает Lada 2114 (11,1 тыс.), третье — Hyundai Solaris (9,7 тыс.).
В список также попали Lada 2170, Kia Rio и Lada 2107.
Ранее Nation News сообщал, что аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.