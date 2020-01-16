Эксперты назвали самый популярный в России автомобиль с пробегом за декабрь

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Самым популярным в России автомобилем с пробегом в декабре 2019 года признан Ford Focus.
Эксперты назвали самый популярный в России автомобиль с пробегом за декабрь
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период реализовано 11,2 тыс. таких машин. Второе место занимает Lada 2114 (11,1 тыс.), третье — Hyundai Solaris (9,7 тыс.).

В список также попали Lada 2170, Kia Rio и Lada 2107.

Ранее Nation News сообщал, что аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.

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