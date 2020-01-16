Эксперты назвали самый популярный в России автомобиль с пробегом за декабрь

Самым популярным в России автомобилем с пробегом в декабре 2019 года признан Ford Focus.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период реализовано 11,2 тыс. таких машин. Второе место занимает Lada 2114 (11,1 тыс.), третье — Hyundai Solaris (9,7 тыс.).

В список также попали Lada 2170, Kia Rio и Lada 2107.

Ранее Nation News сообщал, что аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.