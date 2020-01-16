В Крыму рассказали о динамике потребительских цен в Севастополе
- РИА Новости
Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Крымстата, рост потребительских цен в городе за год снизился в два раза.
В течение 2019 года цены стали выше на 2,5% (за 2018 год цены повысились на 5,1%).
Причём продовольственные товары за это время подорожали на 1,2%, непродовольственные — на 1,8%, услуги стали дороже на 7,3%.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщали, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост за последние 11 лет.