В Крыму рассказали о динамике потребительских цен в Севастополе

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым представило динамику потребительских цен в Севастополе.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Крымстата, рост потребительских цен в городе за год снизился в два раза.

В течение 2019 года цены стали выше на 2,5% (за 2018 год цены повысились на 5,1%).

Причём продовольственные товары за это время подорожали на 1,2%, непродовольственные — на 1,8%, услуги стали дороже на 7,3%.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщали, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост за последние 11 лет.