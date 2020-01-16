В Севастополе обезвредили пять гранат времён Великой Отечественной войны

В Севастополе обезвредили пять гранат и тротиловые шашки времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Бойцы ОМОН «Беркут», прибывшие на место обнаружения боеприпасов, обследовали подозрительные находки. Росгвардейцы установили, что найденными предметами являются две русские трёхлинейные винтовки Мосина, пять гранат РГД-33, три запала к ним и другие боеприпасы», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии совместно с сапёрами МЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации.

Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён войны.