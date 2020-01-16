В Петербурге проводят проверку по факту смерти ребёнка во время домашних родов

Короткая ссылка
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смерти ребёнка во время домашних родов.
В Петербурге проводят проверку по факту смерти ребёнка во время домашних родов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.

Инцидент произошёл в одном из домов на проспекте Пятилеток. Сотрудники прокуратуры намерены установить обстоятельства и причины случившегося, а также оценить действия работников медицинских учреждений.

По итогам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее Vostokmedia.com сообщало, что в Приморском крае завели уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки в машине скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить