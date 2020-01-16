В Петербурге проводят проверку по факту смерти ребёнка во время домашних родов

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смерти ребёнка во время домашних родов.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.

Инцидент произошёл в одном из домов на проспекте Пятилеток. Сотрудники прокуратуры намерены установить обстоятельства и причины случившегося, а также оценить действия работников медицинских учреждений.

По итогам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее Vostokmedia.com сообщало, что в Приморском крае завели уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки в машине скорой помощи.