Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России

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Автоэксперт Алексей Хресин оценил популярность китайских автомобилей в России.
Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России
  • РИА Новости

«Много китайских машин в потоке пока не видно. Они открыли завод в Тульской области, и с локализацией цена снизилась, а машин прибавилось. Не думаю, что китайские машины так популярны, как может показаться», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, автомобили из КНР по цене сравнимы с корейскими, и о ценовом демпинге говорить тяжело. Как считает Хресин, китайские машины берут повышенным «блеском» из разряда «дорого-богато».

«Наши с «автоматами» только начинают работать, и это тоже даст отклик в ближайший год. Возможно, российские компании начнут производить более дорогие по оснащению модели», — добавил Хресин.

Ранее Nation News, ссылаясь на автоэкспертов, рассказало, когда в России выгоднее всего приобретать автомобиль.

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