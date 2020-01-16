В Крыму обезвредили восемь авиабомб времён Великой Отечественной войны

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В Ленинском районе Крыма обезвредили восемь авиабомб времён Великой Отечественной войны.
В Крыму обезвредили восемь авиабомб времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Боеприпасы были найдены в 5 км от села Курортное. Операцию по идентификации и обезвреживанию проводили специалисты группы пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — рассказали в ведомстве.

Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён войны.

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