В Крыму обезвредили восемь авиабомб времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Боеприпасы были найдены в 5 км от села Курортное. Операцию по идентификации и обезвреживанию проводили специалисты группы пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.
«Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — рассказали в ведомстве.
Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён войны.