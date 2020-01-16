Названы самые добросовестные заёмщики

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в беседе с «Известиями» рассказал о самых добросовестных заёмщиках.

По его словам, семейные пары с двумя и более детьми стараются не допускать просрочек в обслуживании своих кредитов.

Пенсионеры также редко встречаются в рядах должников.

«Во-первых, им несвойственны эмоциональные покупки, как следствие, все решения о кредите принимаются взвешенно и по необходимости. Во-вторых, советское воспитание также оставило свой след и у этой категории есть точное понятие: если взял, то верни», — отметил президент НАПКА.

По его данным, среднестатистический должник в России — это мужчина или женщина 30—45 лет, в разводе, со средним специальным образованием. Как правило, он занят в сфере услуг и торговли.

Как подчеркнул эксперт, в 70% случаев платежи по кредитам задерживают из-за трудностей с финансами.

Ранее заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.