Эксперт оценил предложение Жириновского списать долги россиян

Финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.

По его мнению, проблемы с долгами россиян не исчезнут, если их просто списать.

«Если микрофинансовые организации действуют законно, выдают россиянам кредиты, то это означает, что они эти средства где-то привлекают под высокие проценты. И в случае прощения этих долгов встанет вопрос, кто возместит средства тем, кто положил их на счета в этих микрофинансовых организациях в качестве вкладов», — отметил эксперт.

15 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).