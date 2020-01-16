Эксперт оценил предложение Жириновского списать долги россиян

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Финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.
Эксперт оценил предложение Жириновского списать долги россиян
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По его мнению, проблемы с долгами россиян не исчезнут, если их просто списать.

«Если микрофинансовые организации действуют законно, выдают россиянам кредиты, то это означает, что они эти средства где-то привлекают под высокие проценты. И в случае прощения этих долгов встанет вопрос, кто возместит средства тем, кто положил их на счета в этих микрофинансовых организациях в качестве вкладов», — отметил эксперт.

15 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).

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