Первый рейс из Ханты-Мансийска приземлился в Кургане
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
«Рейс Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск запустили впервые в истории. В направлении Курган — Ханты-Мансийск было продано 54 билета, в обратном направлении — 29 билетов», — цитирует URA.RU пресс-службу аэропорта Кургана.
Как уточнили в пресс-службе, самолёт прилетел в Курган на 40 минут раньше назначенного срока из-за попутного ветра.
Самолёты компании «ЮТэйр» будут летать из Кургана в столицу ХМАО каждый четверг.
Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.