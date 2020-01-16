Первый рейс из Ханты-Мансийска приземлился в Кургане

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил первый рейс из Ханты-Мансийска в Курган.

«Рейс Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск запустили впервые в истории. В направлении Курган — Ханты-Мансийск было продано 54 билета, в обратном направлении — 29 билетов», — цитирует URA.RU пресс-службу аэропорта Кургана.

Как уточнили в пресс-службе, самолёт прилетел в Курган на 40 минут раньше назначенного срока из-за попутного ветра.

Самолёты компании «ЮТэйр» будут летать из Кургана в столицу ХМАО каждый четверг.

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