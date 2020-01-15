Эксперты заявили о росте цен на рынке новостроек

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Специалисты сервиса «Авито» провели исследование, на основании которого составили рейтинг городов, где отмечен наиболее высокий рост цен на жильё в новостройках.
Эксперты заявили о росте цен на рынке новостроек
  • РИА Новости

Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные исследования, за 2019 год квадратный метр в новом жилье в целом по стране подорожал на 30%.

Больше всего цены выросли в Московской (+16,4%), Иркутской (+16,1%), Ленинградской (+15,8%) и Новосибирской (14,9%) областях.

Наиболее стабильными цены остались в Камчатском крае и в Башкортостане, здесь рост стоимости квадратного метра не превысил 1,5%.

Ранее «Известия» писали, что городские квартиры в Крыму подорожали на 9,3% за два года, до 83 тыс. рублей за кв. м.

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