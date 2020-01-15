В АТОР оценили идею введения системы «Электронная путёвка» для туристов
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По мнению эксперта, нововведение позволит больше защитить потребителя и сделает систему прозрачнее.
«Электронная путёвка» — защита интересов туристов, чтобы недобросовестные компании, которые были, к сожалению, в прошедших периодах, чётко формировали фонды страховок и персональной ответственности на случай банкротства. Также чтобы объём обязательств оператора, которые он берёт на себя, принимает, в том числе оплату за туры, был гарантирован», — пояснил Горин.
По его словам, турист сможет в любой момент проверить обеспечение обязательств, данных ему турфирмой.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.