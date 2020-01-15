Опрос: 69% жителей Тюменской области недовольны своей зарплатой

Специалисты компании HeadHunter-Урал провели опрос среди жителей Тюменской области, который показал недовольство уровнем зарплаты у 69% респондентов.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные опроса, чаще всего на уровень доходов жаловались медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа.

«Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей, специалистов по недвижимости и юристов», — отметила глава пресс-службы агентства Анна Осипова.

Более половины опрошенных признались, что им самим приходилось инициировать разговор с руководством о повышении зарплаты.

При этом 33% жителей области уверены, что оплата их труда должна увеличиваться ежегодно вне зависимости от профессиональных результатов.

Ранее ФАН со ссылкой на исследование сервиса Superjob сообщало, что премии по итогам ушедшего года получили 33% женщин и 27% мужчин.