Эксперт назвал способы экономии на покупках

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Эксперт по семейным финансам Азат Халимов дал рекомендации, как выгоднее всего совершать покупки, сообщает сайт «Аргументы и факты»
Эксперт назвал способы экономии на покупках
  • РИА Новости

По словам специалиста, с каждым годом потребительские привычки общества становятся всё более спонтанными. 

Перед походом в магазин он рекомендует заранее составлять списки необходимых покупок.

«Убирайте из списка лишнее. Старайтесь ходить в магазин с уже готовым списком на руках и желательно не натощак. А ещё научитесь использовать сезонные покупки — например, зимой покупать летние вещи, а летом — зимние с существенными скидками», — отметил Халимов.

Эксперт также советует обращать внимание на статьи расходов в заведениях питания.

Ранее Nation News сообщало, что аналитики онлайн-магазина Ozon назвали самые популярные товары среди россиян в начале 2020 года.

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