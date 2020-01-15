Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребёнка

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В городе Александров Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали автомобилиста, который сбил ребёнка на пешеходном переходе и пытался скрыться с места ДТП.
Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребёнка
  • © rosgvard.ru

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями происшествия в ходе патрулирования, после чего вызвали к месту ДТП бригаду скорой помощи и экипаж ДПС.

«Одновременно с этим, включив спецсигналы, сотрудники начали преследование правонарушителя и потребовали по громкоговорителю, чтобы он остановился. Требование стражей правопорядка гражданин выполнил», — отметили в пресс-службе.

Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД.

Пострадавший ребёнок доставлен в больницу.

По данному факту проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Карачаево-Черкесии сообщало, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Зеленчукском районе.

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