Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребёнка
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Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями происшествия в ходе патрулирования, после чего вызвали к месту ДТП бригаду скорой помощи и экипаж ДПС.
«Одновременно с этим, включив спецсигналы, сотрудники начали преследование правонарушителя и потребовали по громкоговорителю, чтобы он остановился. Требование стражей правопорядка гражданин выполнил», — отметили в пресс-службе.
Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД.
Пострадавший ребёнок доставлен в больницу.
По данному факту проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Карачаево-Черкесии сообщало, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Зеленчукском районе.