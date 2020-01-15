Во Владивостоке полиция оштрафовала сноубордистов за катание по проезжей части

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Полиция Владивостока оштрафовала двух жителей города за катание на сноуборде по проезжей части, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД.
Во Владивостоке полиция оштрафовала сноубордистов за катание по проезжей части
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Двое братьев 1988 и 1993 года рождения прокатились на сноуборде по Русскому мосту и по Алеутской улице в центре города во время новогодних каникул.

«Старший брат, водитель автомашины, привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса об административной ответственности России («Нарушение правил перевозки людей»). Младший брат, который катался на сноуборде по дорогам общего пользования, привлечён по ч. 1 ст. 12.30 КоАП России («Нарушение правил дорожного движения пешеходом»). Полицейские провели с правонарушителями профилактическую беседу», — сообщили в ведомстве.

В полиции напомнили, что такие развлечения опасны и нередко заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщала, что столичные водители получили около 20,6 млн постановлений о назначении штрафов за нарушение правил дорожного движения в январе — сентябре 2019 года.

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