В Брянской области произошёл пожар на мебельной фабрике

В МЧС России сообщили о возгорании на мебельной фабрике в Брянской области.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, площадь пожара составляет более 700 кв. м.

«Происходит возгорание здания мебельной фабрики на площади 740 кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице на площади 1050 кв. м.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.