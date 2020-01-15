В Брянской области произошёл пожар на мебельной фабрике

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В МЧС России сообщили о возгорании на мебельной фабрике в Брянской области.
В Брянской области произошёл пожар на мебельной фабрике
  • © МЧС России по Брянской области

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, площадь пожара составляет более 700 кв. м.

«Происходит возгорание здания мебельной фабрики на площади 740 кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице на площади 1050 кв. м. 

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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