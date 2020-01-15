В Брянской области произошёл пожар на мебельной фабрике
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, площадь пожара составляет более 700 кв. м.
«Происходит возгорание здания мебельной фабрики на площади 740 кв. м», — сказал собеседник.
Уточняется, что к ликвидации возгорания привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.
Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице на площади 1050 кв. м.
В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.