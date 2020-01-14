В России снизились продажи новых автомобилей

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Продажи легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3% по сравнению с 2018 годом — до 1,76 млн штук. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В России снизились продажи новых автомобилей
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Как указывается, презентация АЕБ с такой информацией была представлена председателем комитета автопроизводителей АЕБ Йоргом Шрайбером.

«Продажи в 2019 году — 1,759 млн штук, что на 41 тыс. штук (или на 2,3%) меньше, чем в 2018 году», — говорится в презентации.

По словам Шрайбера, фактические результаты года в точности соответствуют обновлённому в сентябре прогнозу по снижению продаж.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на информацию АЕБ писала, что на рынке в марте 2019 года выросли продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

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