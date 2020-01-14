Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

В пресс-службе Министерства юстиции России пояснили, что постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не приведёт к автоматической и безусловной отмене вынесенного национальным судом приговора в отношении них.

Согласно данным министерства, ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях властями России положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, при этом отметив отдельные недостатки, которые характерны для всех стран Совета Европы, передаёт РИА Новости.

14 января Страсбургский суд обнародовал решение, согласно которому в отношении Ходорковского и Лебедева были нарушены положения статей европейской конвенции о справедливом судебном разбирательстве и праве на уважение личной жизни.

В свою очередь, ЕСПЧ не выявил политического преследования заявителей.

В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам колонии по обвинению в хищении нефти и отмывании денег.

По первому делу они в 2004 году получили по восемь лет лишения свободы.