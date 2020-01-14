В Москве построят девять промышленных предприятий

В столице будет построено девять промышленных предприятий, сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, инвесторы могут арендовать участок под строительство промышленного предприятия через городские аукционы.

По данным портала мэра и правительства Москвы, с 2013 года реализованы уже девять лотов. Победители торгов построят объекты в двух столичных округах и в Зеленограде.

Самое крупное предприятие будет построено на юге Москвы до 2027 года.

Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова сообщала, что объём закупок на Единой электронной торговой площадке преодолел отметку в 20 трлн рублей за десять лет.