В Москве построят девять промышленных предприятий

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В столице будет построено девять промышленных предприятий, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве построят девять промышленных предприятий
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, инвесторы могут арендовать участок под строительство промышленного предприятия через городские аукционы.

По данным портала мэра и правительства Москвы, с 2013 года реализованы уже девять лотов. Победители торгов построят объекты в двух столичных округах и в Зеленограде.

Самое крупное предприятие будет построено на юге Москвы до 2027 года.

Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова сообщала, что объём закупок на Единой электронной торговой площадке преодолел отметку в 20 трлн рублей за десять лет.

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