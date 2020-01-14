Агент вокалиста Animal ДжаZ рассказала о его состоянии после ДТП

Агент вокалиста группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого Мария Минина в беседе с Пятым каналом рассказала о его состоянии после аварии под Ульяновском.

«Всё хорошо, никто не пострадал. Пострадала только машина. Честно говоря, подробностей не знаю. У меня информация о том, что все живы, здоровы. Это всё, что важно знать сейчас», — заявила Минина.

Она добавила, что 14 января музыканты должны дать концерт в рамках тура. По её словам, все чувствуют себя хорошо, поэтому выступление решили не отменять.

Александр Красовицкий попал в аварию по пути на концерт. Он сам управлял автомобилем, на пассажирском сидении находился клавишник группы Александр Заранкин. На заснеженной трассе машину занесло, после удара автомобиль восстановлению не подлежит.

Ранее портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.