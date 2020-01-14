На обучение российских госслужащих в 2020 году потратят 104 млн рублей

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Власти России выделят 104 млн рублей на обучение более чем 14,8 тыс. российских государственных служащих в 2020 году.
На обучение российских госслужащих в 2020 году потратят 104 млн рублей
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение российского правительства.

Отмечается, что больше всего сотрудников планируется переобучить в Министерстве труда — 12 441 человек, включая госслужащих, направляемых на обучение, организуемое министерством.

Вместе с тем переобучение пройдут почти 3 тыс. человек из судебного департамента при Верховном суде и 2,8 тыс. человек из казначейства.

Также, согласно документу, до 28 госслужащих из Минтруда планируется направить на дополнительное профессиональное образование за пределы России. В бюджете на это предусмотрено 15,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит до 22 млн рублей на закупку не зарегистрированных в России лекарств для детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

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