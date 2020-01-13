Трамваи «Витязь-Москва» перевезли около 90 млн столичных пассажиров в 2019 году

Столичные трамваи «Витязь-Москва» за 2019 год перевезли около 90 миллионов пассажиров, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса».

По данным ведомства, ежедневно на этом виде транспорта передвигаются свыше 300 тыс. человек.

По словам главного инженера «Мосгортранса» Павла Хмелёва, на данный момент по маршрутам в столице двигаются более 300 трамваев нового поколения.

«Современные трёхсекционные вагоны нравятся горожанам — транспорт оснащён самым современным оборудованием, имеет низкий уровень пола и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных», — отметил Хмелёв.

По данным пресс-службы, трамваи «Витязь-Москва» оснащены спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, разъёмами для зарядки электронных устройств, информационными экранами и др.

Ранее, как сообщала kp.ru, специалисты российских банков отметили рост популярности использования банковских карт среди пассажиров для оплаты проезда.