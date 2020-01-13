Трамваи «Витязь-Москва» перевезли около 90 млн столичных пассажиров в 2019 году
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По данным ведомства, ежедневно на этом виде транспорта передвигаются свыше 300 тыс. человек.
По словам главного инженера «Мосгортранса» Павла Хмелёва, на данный момент по маршрутам в столице двигаются более 300 трамваев нового поколения.
«Современные трёхсекционные вагоны нравятся горожанам — транспорт оснащён самым современным оборудованием, имеет низкий уровень пола и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных», — отметил Хмелёв.
По данным пресс-службы, трамваи «Витязь-Москва» оснащены спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, разъёмами для зарядки электронных устройств, информационными экранами и др.
Ранее, как сообщала kp.ru, специалисты российских банков отметили рост популярности использования банковских карт среди пассажиров для оплаты проезда.