В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда

Полицейские ищут владельца верблюда, который бежал по железной дороге в Астраханской области и помешал поезду сообщением Ташкент — Москва вовремя прибыть в пункт назначения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Приволжскую железную дорогу, это произошло 5 января. Тогда пассажирский поезд №349 опоздал на 44 минуты.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе то, кому принадлежит животное, как оно оказалось возле железнодорожных путей и почему было без надзора», — сообщили агентству в астраханском линейном отделе МВД России на транспорте.

Уточняется, что по данному факту возбуждено дело об административном нарушении по ч. 4 ст. 11.1 КоАП («Нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей»).

В декабре 2018 года в Иркутской области в аварию попала фура, перевозившая верблюдов Славика и Серёжу.

Полицейские проводили операцию по спасению одного из животных в течение восьми часов. В результате ЧП один верблюд погиб, второй не пострадал.