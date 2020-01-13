В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда

Короткая ссылка
Полицейские ищут владельца верблюда, который бежал по железной дороге в Астраханской области и помешал поезду сообщением Ташкент — Москва вовремя прибыть в пункт назначения.
В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Приволжскую железную дорогу, это произошло 5 января. Тогда пассажирский поезд №349 опоздал на 44 минуты.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе то, кому принадлежит животное, как оно оказалось возле железнодорожных путей и почему было без надзора», — сообщили агентству в астраханском линейном отделе МВД России на транспорте.

Уточняется, что по данному факту возбуждено дело об административном нарушении по ч. 4 ст. 11.1 КоАП («Нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей»).

В декабре 2018 года в Иркутской области в аварию попала фура, перевозившая верблюдов Славика и Серёжу.

Полицейские проводили операцию по спасению одного из животных в течение восьми часов. В результате ЧП один верблюд погиб, второй не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить