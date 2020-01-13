Медведев рассказал о задаче журналистики

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о важной задаче журналистов.
Медведев рассказал о задаче журналистики
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время вручения премии российского правительства в области СМИ.

«Задача журналистов — не только информировать о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть», — цитирует его ТАСС.

Медведев добавил, что лауреаты премии всегда дают власти напутствие, отмечают, что чиновники делают правильно, а что нет.

В ноябре 2018 года депутат городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников заявил, что журналисты обязаны работать для депутатов и вставать в очередь к ним. Колесников сказал: «Не мы для журналистов — они для нас. Нет такой четвёртой власти, это сказки».

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