Эксперт дал рекомендации по замене автомобильных дворников

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Независимый автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, когда необходимо менять дворники в автомобиле.
Эксперт дал рекомендации по замене автомобильных дворников
  • Pixabay

По его словам, срок службы стеклоочистителей составляет один год, однако в случае изнашиваемости обновлять их нужно раньше. 

«Дворники желательно менять раз в год, перед началом осенне-зимнего сезона и с наступлением самой грязи. При большом пробеге нужно менять и раньше. Если проводить такую смену, то ничего закисать не будет», — отметил Хресин.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

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