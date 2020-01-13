Эксперт дал рекомендации по замене автомобильных дворников

Независимый автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, когда необходимо менять дворники в автомобиле.

По его словам, срок службы стеклоочистителей составляет один год, однако в случае изнашиваемости обновлять их нужно раньше.

«Дворники желательно менять раз в год, перед началом осенне-зимнего сезона и с наступлением самой грязи. При большом пробеге нужно менять и раньше. Если проводить такую смену, то ничего закисать не будет», — отметил Хресин.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.