Глава ФНС выступит с докладом на Гайдаровском форуме

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин выступит с докладом в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020.

Доклад будет посвящён влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании.

По словам Мишустина, из-за глобализации и цифровых технологий стали возникать новые модели бизнеса, которые создают угрозы для поступления средств в федеральный бюджет.

«Формирующаяся налоговая система отходит от концепции постоянного представительства, пересматривает отношение к принципу вытянутой руки и предоставляет государствам новые права в сфере налогообложения прибыли. Также растёт понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы», — цитирует телеканал «360» анонс доклада главы ФНС.

Ранее «Известия» сообщали, что штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов могут вырасти в десятки раз.