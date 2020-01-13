Глава ФНС выступит с докладом на Гайдаровском форуме

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин выступит с докладом в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020.
Глава ФНС выступит с докладом на Гайдаровском форуме
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Доклад будет посвящён влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании.

По словам Мишустина, из-за глобализации и цифровых технологий стали возникать новые модели бизнеса, которые создают угрозы для поступления средств в федеральный бюджет.

«Формирующаяся налоговая система отходит от концепции постоянного представительства, пересматривает отношение к принципу вытянутой руки и предоставляет государствам новые права в сфере налогообложения прибыли. Также растёт понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы», — цитирует телеканал «360» анонс доклада главы ФНС.

Ранее «Известия» сообщали, что штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов могут вырасти в десятки раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить