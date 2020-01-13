Глава ФНС выступит с докладом на Гайдаровском форуме
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- РИА Новости
Доклад будет посвящён влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании.
По словам Мишустина, из-за глобализации и цифровых технологий стали возникать новые модели бизнеса, которые создают угрозы для поступления средств в федеральный бюджет.
«Формирующаяся налоговая система отходит от концепции постоянного представительства, пересматривает отношение к принципу вытянутой руки и предоставляет государствам новые права в сфере налогообложения прибыли. Также растёт понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы», — цитирует телеканал «360» анонс доклада главы ФНС.
Ранее «Известия» сообщали, что штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов могут вырасти в десятки раз.