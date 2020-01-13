В Москве назвали районы — лидеры по темпам реновации

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В столице назвали районы, где активнее всего реализуется программа реновации.
В Москве назвали районы — лидеры по темпам реновации
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает официальный портал мэра и правительства города, лидерами по темпам расселения участников программы реновации стали районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка.

Сайт «Москва 24» уточняет, что этих районах в новые дома переезжают более 10,7 тыс. москвичей.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве представили информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жильё по программе реновации.

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