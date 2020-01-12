Литвинова рассказала подробности ДТП с её участием

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Актриса Рената Литвинова рассказала о том, как на неё наехал автомобиль в Москве.
Литвинова рассказала подробности ДТП с её участием
  • © renatalitvinovaofficiall
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«Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — написала Литвинова в Instagram.

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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

По словам актрисы, её сбили на пути в салон после пробежки.

Также актриса отметила, что, вопреки информации в некоторых СМИ, она была «совершенно трезвая» в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы машина совершила наезд на Литвинову, инцидент произошёл в её день рождения.

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