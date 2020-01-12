Литвинова рассказала подробности ДТП с её участием

Актриса Рената Литвинова рассказала о том, как на неё наехал автомобиль в Москве.

«Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — написала Литвинова в Instagram.

По словам актрисы, её сбили на пути в салон после пробежки.

Также актриса отметила, что, вопреки информации в некоторых СМИ, она была «совершенно трезвая» в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы машина совершила наезд на Литвинову, инцидент произошёл в её день рождения.